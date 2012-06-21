У Маріуполі в офісі громадської організації «Вільний простір «Halabuda» напередодні вистави «Соломон у спідниці», що збере глядачів у тутешньому обласному академічному драматичному театрі, відбулася зустріч із народною артисткою УРСР та СРСР Адою Роговцевою. А перед цим гостя зі столиці, а також її колеги Світлана Орличенко та Катерина Степанкова весь день провели на позиціях українських бійців на маріупольському напрямку.
«Ми поїздили по частинах, батальйонах. Не вперше на передовій, але те, що побачила, розірвало мені серце. Довкола все зруйноване, а в садах троянди, як фонтани червоні. Люди посадили, і воно цвіте», — поділилася враженнями артистка від побаченого. А ще додала: коли її, буває, запитують, навіщо вона у такому поважному віці нерідко буває на передових позиціях, завжди відповідає: «Щоб усе знати і донести тим, хто не знає, не хоче знати й іноді каже, що «я їх туди не посилав».
На зустрічі із шанувальниками її таланту Ада Роговцева розповідала про ролі у багатьох кінофільмах і театральних виставах, читала власні вірші і твори інших поетів, разом із колегами зіграла кілька уривків з вистав. А маріупольці ще довго не розходилися, бажаючи сфотографуватися з улюбленою артисткою, подарувати їй квіти чи взяти автограф.