Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
1021 випадок інфікованих COVID-19 уже зафіксували на Рівненщині. Найбільше — у Рокитнівському та Рівненському районах. Вік хворих — від 5 до 70 років.
Саме тому, незважаючи на перший етап послаблення карантину, що розпочався 11 травня, в частині області цього не сталося. Йдеться, зокрема, про весь північний Рокитнівський район, де послаблення відклали щонайменше до 22 травня: зараз там 55 інфікованих, одна людина померла.
Немає жодних пом’якшень і в селі Зоря Рівненського району, де вже 84 хворих (це третина всіх випадків у районі). Тут причиною спалаху влада назвала масове відвідування храмів на Великдень. Тож діє пропускний режим із блок-постами на в’їзді.
Без послаблень і в селах Світанок, Щекичин та Невірків Корецького району, де, на жаль, зростає кількість хворих.
Ось такий маємо адаптивний карантин, який, відповідно до рішення уряду, встановлює влада на місцях залежно від конкретної ситуації.