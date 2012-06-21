Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Новоолексіївці Генічеського району, що на Херсонщині, відкрито новий центр надання адміністративних послуг. Тепер завдяки ЦНАПу жителі цього району отримують доступ до 25 послуг, зокрема з реєстрації місця проживання, оформлення майнових прав, субсидій, землеустрою тощо.
Перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації Дмитро Бутрій зазначив, що «реформа децентралізації дає можливість громадам отримувати більше для свого розвитку. Завдяки фінансовій підтримці посольства Чеської республіки відкрито такий необхідний кожній громаді Центр надання адміністративних послуг. Важливість події в Новоолексіївці обумовлена і тим, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, тепер мають змогу звернутися з будь-яких питань до ЦНАПу Генічеського району, що відкрився поблизу АР Крим. Таким чином ми підтримуємо жителів півострова і надаємо їм необхідні адміністративні послуги».
З метою реалізації цього проекту у 2018 році з бюджету Новоолексіївської селищної ради виділили майже 500 тисяч гривень на проведення капітального ремонту покрівлі, внутрішніх приміщень, пункту охорони громадського порядку. Питання стосовно придбання для ЦНАПу сучасного обладнання вирішено у рамках виконання Меморандуму про взаємодію і співпрацю між Новоолексіївською селищною радою, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та громадською організацією «Кримський Інститут стратегічних досліджень».