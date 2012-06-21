У 2020 році в Україні запрацює гаряча лінія для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, стосовно дітей або від загрози вчинення таких дій. Прийматимуть звернення громадян за номером 15-47.
«Відкриття й роботу кол-центру буде запроваджено протягом кількох місяців, адже функціонування має бути якісним, професійним, ефективним. З нового року розпочнеться підготовка фахівців, облаштування самого центру та функціонування цих процесів», — цитує слова заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергія Ніжинського пресслужба відомства.
Реалізація ініціативи стала можливою завдяки плідній співпраці із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, а також за особистої підтримки Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який підписав постанову КМУ №1145 про створення кол-центру.