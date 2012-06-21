У двох київському парках мають намір відкрити льодові катки.
Так, в Деснянському районі за умови постійної температури розглянуть можливість облаштування льодового катка на пр. Маяковського, 29 на території парку «Деснянський». Ще один каток планують відкрити в Голосіївському парку ім. М. Рильського (Голосіївський район).
А ось в Дарницькій РДА повідомили, що зараз готують 7 майданчиків для облаштування льодових ковзанок за такими адресами: Харківське шосе, 52, 148-а і 174-а, вул. Ревуцького, 25, вул. Кошиця, 4, пр. Григоренка, 41, вул. Севастопольська, 19.
Крім того, в Печерському районі в зимовий період планується влаштувати каток на спортивному майданчику, розташованому за адресою: бульв. Марії Примаченко, 8.