У місті Мукачево свою чергову звітну конференцію провели адвокати Закарпатської області. Делегати, а також запрошені з інших регіонів гості зібралися, щоб проаналізувати зроблене в попередній період, означити перспективи розвитку своєї професійної організації. У роботі форуму взяли участь 80 делегатів, які представляли всі без виключення райони області.

Звітуючи перед колегами за попередній період, голова Ради адвокатів Закарпатської області, віцепрезидент Спілки адвокатів України Олексій Фазекош повідомив: «Завдання, що стояли на порядку денному організації правозахисників Закарпаття, виконані в повному обсязі».

«Основним нашим досягненням є те, що ми єдині, маємо консолідовану позицію. Завдяки цьому всі колеги, які гуртуються довкола Ради адвокатів Закарпаття, демонструють стабільність, взаємоповагу, готовність підтримувати один одного, - зазначив Олексій Фазекош. – Це для нас дуже важливо, адже узгоджені дії, солідарність потрібні над усе для досягнення тих практичних цілей, які перед нами стоять. Безумовно, це і правовий захист співгромадян, і дієва участь у реформуванні правової системи в Україні. Особливо підкреслю, що правозахисники Закарпаття гуртуються довкола команди, яку сформувала і впевнено веде вперед голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова».

Олексій Фазекош згадав і про те, що адвокати Закарпаття єдині серед регіональних організацій провели форум, на якому розглянули ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо реформування правової системи в Україні. Взятий керівником держави курс було повністю підтримано.

Про роботу Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відзвітував її голова Петро Немеш. За час, що минув від попередньої конференції, адвокати, за винятком усього п'яти осіб, підтвердили свою кваліфікацію під час іспитів. Це – попри високу вимогливість, з якою члени комісії підходять до оцінювання знань претендентів на звання адвоката.

Голова Ревізійної комісії Анатолій Качайло виступив із ґрунтовним аналізом фінансового стану організації. Його висновок – порушень у цій частині як таких немає. Ті незначні відхилення від вимог, що були виявлені, мають формальний характер і ніяк не вплинули на фінансовий стан.

Член Ради адвокатів України, досвідчений правозахисник Василь Сабов розповів про свою роботу. За його словами, намагається достойно представляти адвокатську спільноту Закарпаття. Делегати побажали Василю Васильовичу й надалі успішно виконувати свої обов'язки в цій провідній вітчизняній правозахисній структурі.

Делегати конференції обрали членів органів адвокатського самоврядування Закарпатської області, термін повноважень яких добіг кінця. Зої Темнохудовій одноголосно довірили представляти закарпатців у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури України.

На конференції виступив гість – знаний у Києві адвокат Олександр Протас, який нещодавно очолив міський осередок Асоціації захисту прав правників України. «Дуже приємно, що мене запросили на цю конференцію, - сказав. - Хочу наголосити, що та єдність, яка притаманна адвокатам Закарпатської області, є прикладом для колег з інших регіонів. Бо далеко не всюди і не завжди колеги демонструють таку, як тут, виваженість, зрілість у прийнятті рішень, що є важливими для їхньої організації. Для мене очевидно, що адвокатська спільнота Закарпаття йде в авангарді тих процесів, позитивних змін, що відбуваються в адвокатурі України загалом».

Як уже неодноразово писав «Урядовий кур'єр», адвокатура Закарпаття демонструє високий професійний рівень, державницьку позицію та гідно приймає виклики сьогодення.