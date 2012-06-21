Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями ветеран Другої світової війни житель Сумської міської ОТГ Афанасій Чернобаєв відзначив 95-ий день народження.
З ювілеєм його привітали представники міської влади, зокрема, заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Степан Пак, представники ветеранського руху, громадських організацій.
Уродженець Сибіру Афанасій Чернобаєв воював у складі Першого Українського фронту, пройшов фронтовими дорогами з вересня 1943-го по травень переможного 1945-го, визволяв Сумщину, яка стала для нього другою батьківщиною.
По війні навчався у Харківському військовому танковому училищі, Благовєщенському педагогічному інституті, майже три десятиріччя викладав у Сумському артилерійському училищі. І сьогодні підполковник у відставці –активний учасник ветеранського руху, зустрічається з молоддю, розповідаючи про свій життєвий і бойовий шлях.