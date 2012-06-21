Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Крупну партію контрабандної лососевої ікри виявили і вилучили працівники Сумської митниці.
Громадянин Молдови, який їхав до України з Російської Федерації, намагався провезти 97 банок морського делікатесу загальною вагою майже півцентнера.
Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, при перетині кордону на посту Бачівськ громадянин обрав смугу спрощеного контролю – «зелений коридор», чим засвідчив, що не порушує митних правил.
Однак правоохоронці не повірили благим намірам і перевірили авто. Ікру знайшли під сидіннями і обшивкою автомобіля, в багажнику, ніші для запасного колеса, сумках з особистими речами.
За фактом правопорушення складено протокол згідно статті 483 Митного кодексу України.