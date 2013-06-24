Агенція оборонних закупівель ДОТ завершила найбільшу за вартістю закупівлю за весь час існування підприємства — законтрактовано 155­мм далекобійні постріли.

«Далекобійні постріли 155 мм — один з найбільших запитів фронту. За завданням Президента системно масштабуємо конкурентні закупівлі в обороні, щоб зробити постачання зброї для фронту швидшим, прозорішим та ефективнішим», — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

За кількістю потенційних постачальників, що взяли участь у процедурі, йдеться про одну з найбільш конкурентних закупівель боєприпасів. Закупівля дасть змогу істотно посилити спроможності Сил оборони щодо ураження цілей на великій відстані та забезпечити стабільне постачання боєприпасів для підрозділів на фронті.Переможцями процедури було визначено шість учасників, які надали економічно найвигідніші пропозиції та підтвердили виробничі спроможності для виконання контрактів у визначені строки. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% початкової суми — мільярди гривень.

«Підсумки цієї закупівлі — це і про масштаб, і про якісно проведену конкурентну процедуру. Завдяки роботі команди та конкуренції між учасниками нам вдалося законтрактувати 155­мм далекобійні постріли за вигіднішими умовами», — зауважив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Постачання всього обсягу боєприпасів має бути здійснено протягом 2026 року. Наступний крок — масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid­strike та deep­strike дрони. Улітку Міноборони перейде до тендерних процедур в усіх можливих оборонних закупівлях. Запрацює система, в якій зброю закуповують за реальними ТТХ та ефективністю, а правила однакові для всіх виробників. Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro, повідомляє Міноборони.