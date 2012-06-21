Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На Харківщині взялися за реалізацію проекту щодо створення неприбуткової небюджетної установи, яка, за думкою ініціаторів, зможе значно посприяти покращенню іміджу регіону та розвитку бізнес-середовища. Називатиметься вона агенцією регіонального розвитку.
«Установа створюється для того, щоб допомагати місцевій владі втілювати регіональну стратегію розвитку. Агенція – осередок співпраці державного, приватного та громадського секторів. Вона працюватиме як офіс з надання консультацій щодо підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку та сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону», – розповіла під час брифінгу заступник директора департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Ірина Коновалова.
Ірина Коновалова повідомила, що на разі сформовано робочу групу зі створення Агенції регіонального розвитку, до складу якої входять депутати обласної ради, представники Харківського університетського консорціуму, торгово-промислової палати, громадської ради при ХОДА. В числі першочергових завдань робочої групи – питання залучення співзасновників.