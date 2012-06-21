Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В останній день січня у столиці Слобожанщини пройде фестиваль молодіжних проектів у сфері соціального підприємництва «Demo Day».
У ньому візьмуть участь 20 команд, які отримали гранти від ЮНІСЕФ і Європейського Союзу в рамках інноваційної програми «UPSHIFT». Вони представлять проекти і напрацювання, спрямовані на поліпшення життя в місті. Серед реалізованих проектів – навчальна програма у сфері сексуальної освіти для молоді, театральні вистави проти насильства, екологічні ініціативи, інклюзивні програми для людей з інвалідністю тощо.
Крім презентації проектів, команди проведуть різноманітні майстер-класи для бажаючих, в тому числі з театральної техніки, жестової мови та інші.
ДОВІДКА «УК»
Програма «UPSHIFT України» реалізується ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» в рамках програми підтримки молоді на сході України від ЮНІСЕФ та ЄС. Проект здійснюється у співпраці з Харківською міською радою. Спрямований на формування підприємницьких навичок у підлітків і молоді в якості агентів соціальних змін, а також на надання можливостей для реалізації їхніх ініціатив з соціального підприємництва. За час роботи програми вже відбулося п’ять конкурсних відборів, за результатами яких 25 команд отримали гранти в розмірі 60 тисяч гривень на реалізацію своїх проектів.