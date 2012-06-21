Урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства відбулися в стінах Міжнародного виставкового конференц-центру «Український дім». Учасників заходу вітав вступним словом Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що аграрний сектор залишається локомотивом розвитку економіки України, в ньому працює близько трьох мільйонів людей, а агропідприємства забезпечують до 40% всієї валютної виручки держави.
«Ми можемо забезпечити цільову підтримку аграріям. На ці цілі ми спрямовуємо наступного року 7,3 мільярда гривень», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Ключові сфери фінансування — підтримка фермерського руху й тваринництва. «У 2018 році наші виробники отримають доступ до безкоштовних кредитів на відновлення тваринництва. Це додаткові кошти, які буде спрямовано на будівництво нових ферм, молочнотоварних комплексів», — продовжив тему глава уряду.
Окрему увагу влада приділятиме підтримці сільськогосподарського машинобудування і продовженню започаткованої цього року програми компенсації частини вартості техніки вітчизняного виробництва. Її учасниками стали вже півтисячі підприємств. Наступного року на цю програму планують спрямувати мільярд гривень. «У сільгоспмашинобудуванні створюватимуть нові робочі місця, і ми забезпечуватимемо аграріїв сучасною технікою», — пояснив Прем’єр-міністр.
Ішлося також про можливості України наситити власний ринок якісною продукцією за помірними цінами, зберегти лідерські експортні позиції і при цьому поступово перейти від сировинної моделі розвитку економіки до економіки створення продукту з високою доданою вартістю.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»