Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
У разі запровадження такого мита додаткові витрати сільгоспвиробників сягнуть $58 млн. Це, своєю чергою, спричинить падіння рентабельності аграрного виробництва. Мало того, такі додаткові витрати негативно вплинуть на конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції на світових ринках.
Експортери постануть перед дилемою: якщо продавати за ціною, що склалася з додаванням нового чинника, вийде дорожче, ніж у конкурентів. Тоді ніхто не купить. Якщо ж знизити ціну до світової, тоді доведеться занижувати закупівельні ціни і у програші будуть аграрії.
Такі побоювання висловив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов. Адже саме аграрії є основними споживачами дизпального в Україні, і запровадження мита, яке неминуче призведе до зростання ціни, вдарить насамперед саме по них. І це на додачу до того, що сільгоспвиробники й так лишилися практично без державної підтримки! З цього приводу Микола Горбачьов звертався до органів влади, однак натепер досі не отримав чіткої відповіді.
Президент УЗА зауважив, що це питання має політичний підтекст — адже пальне отримуємо в основному з країни, з якою фактично воюємо. Однак через це не повинні страждати аграрії.
Нагадаємо, як виникла така ситуація: ще у лютому 2020 року компанії «Нафтогаз України» та «Укртатнафта» подали спільну скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі — вони вимагали запровадити імпортне мито на російські дизпаливо та скраплений газ. Спочатку на 8,5% з подальшим підвищенням до 25,4% до 2024 року. Тоді це рішення наразилося на опір деяких народних депутатів — вони вказували на те, що такі дії мають на меті не боротьбу з країною — агресором, а отримання надприбутків загаданими компаніями за рахунок позаринкових переваг і завищення цін. За оцінкою Нафтогазової асоціації у такому разі економіка України втрачатиме близько 11 мільярдів гривень на рік.
Тож рішення відклали на червень, але зовсім не скасували. Варто додати, що інші країни Європи, аби не залежати від потенційного противника, давно вже налагодили альтернативні шляхи постачання енергоресурсів.