Агропідприємства Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Вінницької, Київської, Полтавської та Хмельницької областей днями розпочали збирання соняшнику. Намолочено 91 тисячу тонн із 53 тисяч га (1% прогнозу) з урожайністю 17,0 ц/га.
Зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 9,9 млн га (67%) та намолочено 34,3 млн тонн зерна за врожайності 34,6 ц/га. Зокрема зібрано: ранніх зернових і зернобобових культур — 34,3 млн тонн з 9,9 млн га за врожайності 34,7 ц/га; гречки — 10 тисяч тонн з 8 тисяч га (8%) за врожайності 12,5 ц/га; проса — 10 тисяч тонн із 7 тисяч га (13%) за врожайності 14,7 ц/га.
Триває збирання технічних культур, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Тут відомство подає такі показники: сої зібрано 16 тисяч тонн із 7 тисяч га (менш як 1%) за врожайності 24,9 ц/га; ріпаку — 2,7 млн тонн з 1 млн га (99%) за врожайності 26,1 ц/га.
Найбільший вал зерна намолотили аграрії в Одеській (3,6 млн тонн), Харківській (2,3 млн тонн), Дніпропетровській (2,2 млн тонн), Вінницькій (2,2 млн тонн), Миколаївській (2,1 млн тонн) та Запорізькій (2 млн тонн) областях.
Найвищу врожайність зернових і зернобобових культур зафіксовано у Хмельницькій (52,5 ц/га), Вінницькій (48 ц/га), Львівській (47,8 ц/га), Івано-Франківській (47,7 ц/га) і Тернопільській (47,3 ц/га) областях.
Водночас зі збиранням аграрії сіють озимий ріпак під урожай 2019 року. Із прогнозованих 888 тисяч га посіяно 586 тисяч (66%).