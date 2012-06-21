За даними офіційної статистики, експорт української аграрної й харчової продукції за вісім місяців цього року зріс на 2,3 мільярда доларів, або на 24,5% порівняно з відповідним періодом 2016 року і становив майже 11,5 мільярда доларів. Основними експортними товарними групами стали соняшникова, сафлорова та бавовняна олії з часткою 26,25% загального обсягу аграрного експорту, кукурудза (20,34%), пшениця і суміш пшениці (12,87%), м’ясо птиці (2,29%).
А до Європейського Союзу впродовж звітного періоду сільськогосподарської продукції експортовано на 3,6 мільярда доларів. Частка цього ринку в структурі українського аграрного експорту становила 35,2%, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства. Наші підприємства збільшили експорт сільгосппродукції до ЄС на 37,3% порівняно з торішнім аналогічним періодом, тобто на 988 мільйонів доларів. Загалом країни ЄС посідають другу позицію в регіональній структурі вітчизняного аграрного експорту.