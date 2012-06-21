В Україні вже намолочено 40,1 млн тонн зерна з площі 11,0 млн га (74%) з врожайністю 36,4 ц/га. З них зібрано: ранніх зернових і зернобобових — 34,3 млн тонн із площі 9,9 млн га з урожайністю 34,8 ц/га; кукурудзи — 5,3 млн тонн з площі 930 тис. га (20%) з врожайністю 57,3 ц/га; гречки — 104 тис. тонн з площі 83 тис. га (76%) з урожайністю 12,6 ц/га; проса — 65 тис. тонн з площі 41 тис. га (79%) з урожайністю 15,7 ц/га.
Триває збирання технічних культур, яких намолочено: соняшнику — 8,3 млн тонн з площі 3,8 млн га (64%) з урожайністю 21,6 ц/га; сої — 1,7 млн тонн з площі 697 тис. га (41%) з урожайністю 24,5 ц/га; ріпаку –— 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га з урожайністю 26,1 ц/га. Цукрових буряків накопано 2,5 млн тонн з площі 52 тис. га (19%) з урожайністю 482 ц/га, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Триває осіння посівна кампанія. Посіяно 3,3 млн га озимих зернових культур (46%), прогнозована площа — 7,2 млн га. Озимого ріпаку (прогнозована площа) 888 тис. га посіяно на 955 тис. га (108%).