За підсумками 2017 року, зовнішньоторговельний обіг аграрної та харчової продукції між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8% і становив 8,1 мільярда доларів. Україна експортувала продуктів до країн ЄС на 5,8 мільярда доларів, сформувавши значне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба відомства.
За словами чиновниці, серед 5 головних торговельних партнерів України в ЄС — Нідерланди з часткою 18%, Іспанія — 14,3%, Польща — 13,2%, Італія — 12% та Німеччина —10,5%. «Для мене особисто ці показники означають, що угода про ЗВТ між Україною та ЄС ефективно працює й дає результати для нашого аграрного сектору», — заявила Ольга Трофімцева. Вона переконана, що зростання обсягів експорту до країн ЄС — ознака успішної переорієнтації більшості вітчизняних аграрних експортерів після втрати російського ринку на ринки європейські.