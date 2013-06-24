З початку року 12,9 тисячі агрогосподарств одержали 69,6 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» 10 тисяч агропідприємств профінансовано на 39,4 мільярда гривень.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей: Київська — 11,6 мільярда гривень спрямовано для 951 підприємства; Дніпропетровська — 6,4 мільярда (830); Вінницька — 6,1 мільярда (1458); Черкаська — 5,4 мільярда (508); Кіровоградська — 4,9 мільярда ( 1705); Одеська — 4,5 мільярда гривень (1114).

За програмою «Доступні кредити 5—7—9%» найбільше отримали підприємства Кіровоградської, Вінницької, Одеської та Київської областей.

Мінагрополітики нагадує, що програма «Доступні кредити 5—7—9%» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит обсягом до 90 мільйонів гривень. Кредитування надають під 5—9% річних залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.