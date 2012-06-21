Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішним видалося перше півріччя нинішнього року для працівників агропромислового комплексу Сумської області. За темпами зростання валового виробництва сільськогосподарської продукції область посіла 3 місце, за врожайністю — 6.
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак,
упродовж 6 місяців в усіх категоріях господарств вироблено продукції на 2,27 мільярда гривень, що на 8,9 відсотка перевищує відповідний минулорічний результат.
Позитивна динаміка зафіксована як у рослинництві, де приріст становить майже 20 відсотків, так і тваринництві.
Врожайність ранніх зернових та зернобобових - 47,3 центнера з гектара, або на 1,9 більше показника минулого року. А за віддачею озимої пшениці Сумщина посідає п’яте місце серед усіх регіонів України – 49,9 центнера на круг (+1,7 центнера).