Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Попри карантинні обмеження, працівники агропромислового комплексу Сумщини продовжують виробляти різноманітну тваринницьку та рослинницьку продукцію і, дотримуючись усіх вимог, експортувати її своїм багаточисленним партнерам і новим замовникам.
Як повідомив сайт Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в області, впродовж перших чотирьох місяців цього року аграрії краю відвантажували продовольство до 10 країн світу, в тому числі яловичину — до Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Китаю та Грузії, твердий сир — до Киргизстану, вершкове масло — до Азербайджану та Грузії, соняшникову олію і шрот — до Польщі та Білорусі.
А ось Бенін залюбки закуповував м’ясо птиці, а Об’єднані Арабські Емірати — курячі яйця сумського виробництва.
Підприємства-експортери сконцентровані у таких містах як Суми, Охтирка, Конотоп, Буринь.