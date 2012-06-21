Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За даними департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, хлібороби області зібрали перший мільйон тонн зерна урожаю ранньої групи зернових та зернобобових культур.
Із здобутком аграріїв привітав голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій «Це закономірний результат вашої невтомної праці, хліборобського таланту та любові до рідної землі. Непростим погодним умовам ви протиставили високу професійність, інноваційний досвід та сучасні технології, не поступившись зайнятими позиціями. Жнива тривають, і, я впевнений, що натхненною працею трудівників поля Вінниччина й цьогоріч матиме щедрий ужинок!»
Загалом обмолочено зернових на площі 213,5 тисячі гектарів або 46,7% площі. Врожайність у середньому становить 47,5 ц/га, що на 1,5 центнера більше від аналогічного періоду минулого року.
Практично завершено збирання озимого ячменю (врожайність – 45,8 ц/га). Пшеницю обмолочено на 52,7 % площі, намолочено понад 833 тисячі тонн зерна (врожайність – 51,1 ц/га, що на 2,9 центнера вище минулорічного).
Наближається до завершення збирання ріпаку (врожайність 30,4 ц/га) та гороху, на врожайності якого негативно позначилися нетипово висока температура при формуванні насіння в бобах. Також аграрії області розпочали збирати ярий ячмінь.