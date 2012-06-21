Обсяг часткової компенсації за придбану техніку та обладнання українського виробництва у 2018 році склав 144,9 млн гривень, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Так, за грудень 2017 – червень 2018 р. урядовою програмою часткової компенсації вартості техніки скористалося 1322 сільгоспвиробника, які придбали 2008 одиниць на 595 млн грн (без ПДВ).
Зокрема, за техніку, придбану у грудні 2017 р., було компенсовано 12,7 млн грн, у січні-травні 2018р. – 100,6 млн грн. За червень аграріям буде перераховано 31,6 млн грн за 436 придбаних одиниць техніки загальною вартістю 129 млн грн (без ПДВ).
Серед лідерів за отриманням часткової компенсації - аграрії Вінницької (11,9 млн грн за 153 од.), Запорізької (11,1 млн грн за 157 од.), Луганської (9,7 млн грн за 153 од.) та Миколаївської (8,8 млн грн за 122 од.) областей.