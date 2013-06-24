На 25 липня цього року в Україні обмолочено 29% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами, або 3236 тис. га, та намолочено 10 347,2 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових. Зокрема, пшениці обмолочено 2177,9 тис. га, намолочено 7088,8 тис. тонн; ячменю обмолочено 838,7 тис. га, намолочено 2791,8 тис. тонн; гороху обмолочено 190,9 тис. га, намолочено 412,4 тис. тонн.

Інші зернові та зернобобові обмолотили на площі 28,5 тис. га і намолотили 54,2 тис. тонн.

Серед лідерів Одеська область — обмолочено 884,5 тис. га, намолочено 2501,4 тис. тонн; Кіровоградська — обмолочено 368,7 тис. га, намолочено 1529,9 тис. тонн; Миколаївська — обмолочено 577,3 тис. га, намолочено — 1386,7 тис. тонн.

Ріпак обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1040,3 тис. тонн.

24 липня в інформаційно-комунікаційній системі «Державний аграрний реєстр» розпочато приймання заявок для одержання фермерськими господарствами фінансової підтримки. Її надають за такими напрямами: провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва; придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи. Фінансову підтримку надають в обсязі, що не перевищує 1 мільйон гривень, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до п’яти років. Заявки приймають до 22 серпня цього року, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.