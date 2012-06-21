На базі Сумського національного аграрного університету відбувся традиційний міжрегіональний форум «Аграрна Сумщина-2018».
У ньому взяли участь представники різних сегментів агропромислового комплексу Сумщини та інших областей України — виробники, переробники, постачальники сільськогосподарської техніки і обладнання, насіння, засобів захисту рослин тощо.
Як розповів директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, такий форум — це насамперед майданчик для започаткування нових контактів в агробізнесі, можливість запозичити чийсь досвід і поділитися своїм, проаналізувати ситуацію в аграрному секторі з точки зору посилення власної участі в його процесах.
За словами заступника міністра агропромислової політики і продовольства Віктора Шеремети, який узяв участь у відкритті форуму, Сумщина вкотре підтвердила свій потужний економічний потенціал саме в сільському господарстві, що стало дієвим сигналом для потенційних інвесторів співпрацювати з аграріями краю.
Учасники форуму мали можливість відвідати виставки техніки та тварин, дитяче містечко, взяти участь у дегустаціях, майстер-класах, тест-драйвах, спортивних змаганнях та конкурсах, придбати продукцію вітчизняного виробника на масштабному ярмарку.
Відбулися тематичні семінари за трьома напрямами: точне землеробство, органічне виробництво, співпраця сільських громад та агробізнесу.
Особливий інтерес викликав конкурс вареників — як їх виготовлення, так і поїдання. Майстри кухні запропонували смачну національну страву з понад двадцятьма видами начинки.
За підрахунками організаторів, гості форуму придбали понад 2 тисячі вареників з вишнями, сиром, картоплею, капустою, маком, абрикосами тощо.