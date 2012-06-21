Сільгоспвиробники Черкащини активно користуються можливостями для власного розвитку, які надає держава. Це зокрема дотації за утримання молодняку худоби, часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки, здешевлення кредитів.
Як стверджує начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Колодка, неабияка підтримка особистих селянських господарств — обласні цільові програми.
У першому кварталі цього року для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби, який народився в особистих селянських господарствах, звернулися 56 фізичних осіб. Їм сплатили 108 тисяч гривень. У другому і третьому кварталах кількість звернень по одержання дотації очікують значно більшу. А за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» надійшло 5 мільйонів 308 тисяч гривень.
На часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки подано 49 заяв на 70 одиниць техніки вартістю 21 мільйон гривень. З них сільськогосподарським підприємствам сплачено 4,5 мільйона.
Для підтримки тваринництва суб’єктам господарювання — юридичним особам надають дотацію за утримання корів обсягом 750 гривень за голову станом на 1 травня і 1 жовтня. Тож у першому півріччі по дотації звернулися 102 господарства, де утримують 36,8 тисячі голів.
Обласні програми, спрямовані на підтримку тваринницької галузі, також додають частку до державної підтримки сільгоспвиробників. Це зокрема програми запобігання захворюванню свиней на африканську чуму, розвитку рибного господарства, свинарства, молочного скотарства. Щодо запобігання спалахам АЧС, то, зрозуміло, своєчасне виконання протиепізоотичних заходів забезпечить мінімізацію втрат в економіці. Тому в районах нині працюють над розробленням відповідних програм, щоб фінансово підтримати заходи в разі спалаху захворювання.
Триває технічне переоснащення та переведення молочного скотарства на промислову основу. Приміром, у ТОВ «Перемога» Золотоніського району будують молочний комплекс на 1000 корів. Триває будівництво ІІ черги молочного комплексу в ТОВ «Кищенці» Маньківського району.
Щорічно на сільськогосподарських підприємствах та комплексах на промисловій основі виробляють 330—335 тисяч тонн м’яса птиці, що становить майже 100% загальних обсягів, і майже 6 тисяч тонн свинини (п’ята частина обсягів, вироблених на сільгосппідприємствах).
В області функціонують 16 молочних комплексів з безприв’язним утримуванням корів та обслуговуванням їх у доїльних залах загальною потужністю більш як 12 тисяч голів. На промисловій основі виробляють понад 80 тисяч тонн молока. Це майже третина загальних обсягів продукту, виробленого на сільськогосподарських підприємствах. Понад 90% молока, виробленого на промисловій основі, відповідає класу «Екстра».
Так держава та місцева влада роблять важливі кроки для відновлення ролі й ринкових позицій сільгоспвиробників і селянських господарств, на які опирається економіка кожної селянської сім’ї й громади. У підсумку це допоможе сформувати господарів української землі, поліпшити соціальні стандарти і гарантії для життя у сільській місцевості.