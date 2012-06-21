Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Завершився проєкт «Аграрні розписки в Україні», розпочатий 2015 року за ініціативи міжнародної фінансової корпорації і за підтримки урядових установ Швейцарії. Метою цього проекту було впровадження в Україні цього ефективного інструменту інвестування в аграрний сектор. Свого часу такий інструмент дав стимул економічного росту у багатьох країнах і вивів їх на перші місця серед світових виробників продовольства (промовистий приклад — Аргентина).
За час дії проєкту в Україні понад дві тисячі вітчизняних сільгоспвиробників залучили за його допомогою понад мільярд доларів. Тепер аграрні розписки застосовують не лише у виробництві зернових та олійних культур, а й в інших секторах аграрного виробництва, як от овочівництво, ягідництво, органічна продукція, бджільництво тощо.
При цьому переважна більшість отримувачів фінансування — малі господарства, для яких інші джерела фінансування вкрай важко доступні. Адже у них зазвичай нема достатньо ліквідної застави для отримання кредиту, зауважив, підсумовуючи здобутки проєкту в Україні, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.
За його словами, це є прикладом співробітництва українських аграріїв та влади з міжнародними інституціями. Так, профільне міністерство (спочатку — аграрної політики, потім — з розвитку економіки) сприяло поширенню проєкту та полегшенню доступу до нього. Так, за допомогою фахівців проєкту 2018 р. було створено і запущено Національний реєстр аграрних розписок.
Крім того, проєкт по завершенні передав українським інституціям розроблені його фахівцями бізнес-моделі та навчальні матеріали. Тепер їх можна знайти на сайті Реєстру аграрних розписок agroregisters.com.ua. На цьому ресурсі сільгоспвиробники та кредитори можуть створювати електронні кабінети і працювати через них з аграрними розписками онлайн, використовуючи електронні цифрові підписи. У напрямку подальшого вдосконалення роботи реєстру планується, зокрема, автоматичний обмін його даними із земельним кадастром та реєстрами Міністерства юстиції.
Задля подальшого розвитку дієвості аграрних розписок в Україні до Верховної Ради подано законопроєкт, яким передбачається внесення змін до низки законодавчих актів щодо функціонування та обігу таких розписок.