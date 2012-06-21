Завдяки проекту із запровадження аграрних розписок, який реалізують з 2014 року, у вісьмох областях України виробники залучили понад 1 мільярд 70 мільйонів гривень. Про це з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олену Ковальову повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Над упровадженням цього інструменту Мінагрополітики працює разом з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
«Аграрна розписка знаходить користувача через можливість зниження ринкових ризиків для обох сторін і відносну простоту та швидкість (у середньому два тижні) укладання і гарантування зобов’язань. Можливість негайного примусового виконання аграрної розписки в разі її невиконання боржником та наявність історії їх виконання за кожним суб’єктом у Реєстрі аграрних розписок — додаткові чинники для прийняття рішень потенційними кредиторами.
Цікавий факт: 60% укладених розписок фінансові, що передбачають відносини у грошовій формі. Для комерційних банків аграрні розписки стають привабливим інструментом, що дає змогу розширити кредитний портфель. Тим більше, що сільськогосподарські товаровиробники — дисципліновані позичальники», — підкреслює Олена Ковальова.
Заступник міністра нагадує, що практичне використання аграрних розписок в Україні реалізується у Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. І анонсує, що за підтримки IFC у січні — лютому 2018 року в Україні планують проведення презентації проекту «Аграрні розписки в Україні» в усіх областях, що нині не охоплені проектом.
Відділ економіки та державного управління
«Урядового кур’єра»