Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Недавно (місяць тому) призначений в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Богдан Банчук на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики повідав народним обранцям, що коїться у господарстві, яке він наразі очолив. Послухати його розповідь завітав і заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Картина виявилася доволі сумною. За даними Богдана Банчука, за результатами господарювання у минулому році «Аграрний фонд» зазнав збитків на суму 3,2 млрд грн. Причому сталося це не через якісь надзвичайні обставини, а дуже цікавим чином: зі статутного капіталу товариства вивели 2,4 млрд грн через два комерційні банки. Крім того, за рік було уцінено або списано товарно-матеріальних цінностей аж на 1,1 млрд грн.
Після всього цього дивно, що там іще щось залишилося. За інформацією, яку повідомив Богдан Банчук, в активах поки ще налічується 105 мільйонів гривень (дрібниця, якщо врахувати, що вкрадено мільярди), 22 тисячі тонн зерна і до того 109,5 тис. тонн мінеральних добрив.
Учасники засідання висловили сподівання, що нове керівництво скоро представить план діяльності на поточний рік і зможе вивести ПАТ із кризової ситуації. Втім, очевидно, що цього недостатньо — слід було б з’ясувати, куди поділися виведені з товариства кошти, що сталося з товарно-матеріальними цінностями і, головне, хто у цьому винен.