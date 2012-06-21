Аграрні розписки приживаються на Черкащині. Це порівняно новий, проте дієвий фінансовий інструмент, пристосований до потреб малих і середніх сільгоспвиробників для залучення швидких дешевих сезонних грошей у бізнес, адже передбачає спрощену процедуру оформлення документів, лояльніші вимоги до застави. Нині аграрних розписок в області укладено 87 — більш як на 700 мільйонів гривень.
Як вважає начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Колодка, аграрні розписки — перспективний шлях залучення товарних та фінансових ресурсів у галузь. Вони стали альтернативою банківському кредитуванню. Для сільськогосподарського підприємства важливо, що оформлення документа минає зайві ланки між кредитором та боржником — тим, хто видає розписку. У документі зафіксовано обов’язок підприємця здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити кошти кредиторові.
Як повідомили в управлінні, у лютому — квітні цього року для керівників сільськогосподарських підприємств заплановано провести майстер-класи за участі експертів Міжнародної фінансової корпорації на базі виробництв, які скористалися цим інструментом. Відбудуться тренінги фінансової грамотності для бухгалтерів та економістів малих та середніх сільськогосподарських підприємств.
Пілотний проект з опрацювання технології введення в обіг аграрних розписок у Черкаській області впроваджено у жовтні 2015-го, і він щороку зростає. Ним користуються виробники зернових та олійних культур, в овочівництві, садівництві та тваринництві. Торік видано майже 800 розписок. Аграрії розраховувалися сіном, шипшиною, молоком, яблуками.