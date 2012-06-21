Торік вартість експорту агропродовольчої продукції з України до ЄС зросла на 1,2 мільярда євро. Це один з найбільших показників зростання експорту до Євросоюзу. Такі дані містяться в останньому щомісячному торговельному звіті Єврокомісії.
За останні 12 місяців ЄС імпортував найбільше агропродовольчої продукції з Бразилії, США, Аргентини. У переліку також Україна, Китай, Індонезія, Швейцарія і Туреччина. Експорт агропродовольчої продукції Євросоюзу до України за останні 12 місяців зріс майже на 200 мільйонів євро.
З 28 лютого, повідомляє Укрінформ, 291 українське підприємство здійснювало експорт до країн ЄС. Серед них 111 виробників харчових продуктів, зокрема м’яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів. До Євросоюзу зможуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, таких, як пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для тварин, субпродукти нехарчові.