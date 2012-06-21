Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Найбільший виробник курятини, агрохолдинг МХП «Наша Ряба» виділив 14 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом у Черкаській області. Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю першочергового обладнання для лікарень області та засобів індивідуального захисту.
«Надана області допомога, — це лише початок консолідації зусиль влади та бізнесу. За кожну витрачену гривню ми прозвітуємо публічно. А громада Черкащини подякує за кожне врятоване життя.
Колектив холдингу і місцева влада закликали регіональний бізнес скоординувати зусилля для зменшення ризиків поширення небезпечної хвороби», – каже голова обласної державної адміністрації Роман Боднар.