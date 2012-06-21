Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському національному аграрному університеті відбувся перший в Україні випуск слухачів аграрної інтернатури. 43 агроінтерни підтвердили свою кваліфікацію в умовах виробництва і отримали сертифікати з оцінкою професійної компетентності за такими напрямками як сучасні технології у молочному і м’ясному скотарстві, хутровому звірівництві, рослинництво, агрохімія, агрофармакологія та низка інших.
У 2016-му році СНАУ здійснив перший набір до агроінтернатури в кількості 66 слухачів, сьогодні тут навчаються 117 осіб.
Термін навчання – три роки, з яких перший рік – попередня інтернатура, другий і третій – фахова.
Агроінтернатура є формою післядипломної підготовки випускників, основним завданням якої є підвищення рівня їх практичної підготовки та готовності до самостійної діяльності.
Після випуску професійне резюме агроінтернів включається до окремої бази даних для надання пропозицій і рекомендацій вітчизняним та іноземним роботодавцям.