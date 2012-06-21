Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Як агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» у кожній місцевості, в якій обробляє землю, сплачує податки, до яких бюджетів вони надійшли, а також про соціальні інвестиції, кооперативи, яким надає підтримку, детальну інформацію відтепер пайовикам, представникам місцевих органів влади можна буде дізнаватися наживо. Адже звітність у межах корпоративної соціальної відповідальності агрохолдинг подає на своєму сайті в умовах реального часу.
Цей онлайн-ресурс діє, як інтерактивна мапа. На ній відобразили виробничі об’єкти компанії, інші активи, земельний банк. «Контінентал Фармерз Груп» першим у нашій країні у сільськогосподарській галузі впровадив наживо практику надання доступу до значимої та актуальної інформації в напрямку корпоративної соціальної відповідальності.
Така відкрита та прозора діяльність, на переконання генерального директора компанії Георга фон Нолкена, — фундамент для міцної та довготривалої співпраці. Зазначає, що «Контінентал Фармерз Груп» прагне бути ще ближчим до своїх партнерів, до пайовиків і «стати на українському аграрному ринку зразком соціально відповідального бізнесу з потужним міжнародним інвестором.
Варто зазначити, що розробили онлайн-ресурс IT-фахівці компанії. Звісно ж, будуть його постійно вдосконалювати. Вже, скажімо, мають намір додати категорію з подання заявок в онлайн-режимі на підтримку соціальних проєктів, а також запитів на укладання угод оренди.