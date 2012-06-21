Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» у перших числах липня розпочала жнивування. Її комбайни вийшли у загінки на обмолот озимого ячменю. Відтак жниварі візьмуться за збирання жита, озимої та ярої пшениці. Виростили також на майже 34 тисячах гектарах озимий ріпак. Загалом новий врожай ранніх зернових мають отримати з 102 тисяч гектарів.
Жнивна пора в «Контіненталі» стартувала вчасно, в деяких кластерах зернозбиральна техніка навіть вийшла на поля на кілька днів швидше. Цей урожай для агрохолдингу, за словами його генерального директора Георга фон Нолкена, дуже важливий та показовий, адже він – перший, який і сіяли, і збирають у новому для себе форматі – як єдина об’єднана компанія «Контінентал Фармерз Груп».
Принагідно зазначити, що впродовж двох років компанія завдяки своєму міжнародному інвесторові SALIC змогла суттєво оновити технічний парк. Нині на жнивний лан вийшли й 26 комбайнів CLAAS LEXION-770 на напівгусеничному ходу TERRA TRAC, які придбали торік. Узагалі «Контінентал» до нинішньої зернозбиральної кампанії залучить майже 750 комбайнів і вантажівок. Приймати збіжжя нового врожаю цілком готові й елеватори агрокомпанії, яка обробляє землю в п’яти областях нашої країни.