Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, 31 березня, на одному з телевізійних каналів експерти-аудитори заявили про те, що виробники сільгосппродукції та агротейдери через коронавірус втратять чимало коштів, а експорт зернових та зернобових культур у 2020 році впаде до 20%. Також Державний бюджет, начебто, недоотримає 4 мільярди доларів.
Щоб мінімізувати вплив негативних чинників, пов’язаних з коронавірусом, аудитори радять тимчасово скасувати податкові перевірки, земельний податок та орендну плату. Також треба скасувати плату ЄСВ фермерським (селянським) господарствам.
«Урядовий кур’єр» звернувся до аграрного аналітика Марії Колесник, щоб вона прокоментувала ситуацію на ринку зернових України. Інформацію надану експертами-аудиторами вона піддала сумніву: «У нас вже нині поточний експорт зернових та зернобобових культур перевищує торішні показники. Так, з початку 2019-2020 маркетингового року (з 1 липня 2019 року) станом на 30 березня 2020 року, експорт пшениці становив 17,8 млн тонн проти торішнього показника на цю дату 13,4 млн тонн», – зазначила аналітик.
За її словами, ячменю вже експортовано у різні країни 4,28 млн тонн, тоді як, станом на 30 березня 2019 року, цей показник становив лише 3,3 млн тонн. Кукурудзи було вивезено за кордон 22,8 млн тонн. Станом на 30 березня 2019 року було експортовано 20,1 млн тонн.
Як видно, показники експорту сільгоспкультур у 2019-2020 році в середньому на 10% вищі торішніх цифр.