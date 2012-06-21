Видання Business Insider, посилаючись на звіти про продаж літаків, повідомило, що Boeing 737 більше не є лайнером, який є лідером у світі за кількістю продажів. Так, згідно зі звітом, новим лідером рейтингу став Airbus A320.
Повідомляється, що до кінця жовтня виробники Boeing 737 отримали близько 15,136 тисячі замовлень на будівництво літаків, у той час як кількість замовлень на Airbus A320 склало 15,193 тисяч. Відзначається, що невелике відставання сталося в зв'язку з рішенням компанії відмовитися від продажу моделі 737 MAX, яке обумовлено двома катастрофами.
Нагадаємо, що внаслідок двох катастроф загтнуло 346 людини. Одна з аварій сталася в минулому році, тоді літак авіакомпанії Lion Air впав на території Джакарти. А цього року впав літак Boeing Ethiopian Airlines, що здійснював рейс з Ефіопії до Кенії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»