Айсберг, який вдвічі перевищує за площею Нью-Йорк, може найближчим часом відколотися від антарктичного льодовика Бранта. Про те повідомила в понеділок телекомпанія CNN з посиланням на експертів NASA.
Вони не уточнили, коли саме це може статися, але заявили про високу ймовірність такого розвитку подій, оскільки на льодовику помічені розширення великих тріщин. Одна з них вперше була зафіксована близько 30 років тому в центральній частині айсберга, інша – в жовтні 2016 року, проте останнім часом вони швидко збільшуються і коли зустрінуться, відбудеться відділення айсберга від льодовика, вважають гляциологи.
Як зазначила CNN, площа крижаного масиву, який може відколотися, досягає 1710 кв. км, тобто на ньому могли б розміститися два Нью-Йорка, площа якого становить 783 кв. км.
«Ймовірно, це буде найбільший айсберг, який відколюються від льодовика Брант з моменту початку спостережень за ним в 1915 році, – вважають з експерти NASA. – Фахівці стежитимуть за тим, чи призведе це в майбутньому до порушення стабільності всього льодового масиву».
Льодовик Бранта, названий так на честь британського метеоролога Девіда Бранта, який обіймав пост секретаря Британського фізичного товариства в 1948-1957 роках, простягнувся на 80 км вздовж узбережжя моря Уедделла. На цей льодовик раніше висаджувалися члени британських антарктичних експедицій.
Згідно з сучасними науковими уявленнями, заледеніння Антарктиди розпочалося майже 23 мільйони років тому, і в міру розвитку заледеніння Західна Антарктида, яка раніше була розрізненою геологічною формацією, об'єдналася з Східною Антарктидою в єдиний масив. Площа антарктичного льодового панцира становить 14 млн кв. км, а обсяг його льоду – 30 млн куб. км.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»