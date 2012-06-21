Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М. Щепкіна знаний в Україні як заклад, де постійно удосконалюють форми і методи роботи, роблячи акцент на зростанні власної професійної майстерності, пошукові максимально ефективних різножанрових заходів.
Ось і цими днями творча трупа щепкінців порадувала численних шанувальників театрального мистецтва новою культурно-мистецькою програмою «Оnly You» («Тільки ти…»), що зібрала повний аншлаг.
Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, підготовлена програма стала підсумком напруженої роботи всього колективу. Режисер-постановник Антон Меженін, головний диригент заслужений працівник культури Віталій Тамілін, хормейстер Тетяна Ластовецька сконцентрували і вдало поєднали оркестрові і пісенні мелодії, оперні партії тощо, створивши масштабне поліфонічне полотно, в якому кожен індивідуальний голос відіграє свою окремішню неповторну роль.
Особливим колоритом відзначалися твори у виконанні заслужених артистів Леоніда Матвієнка, Ольги Богомолової, Наталії Нерянової та інших майстрів сцени. Підготовлена програма стане постійною у репертуарі театру і її зможуть переглянути тисячі городян та гостей міста над Пслом.