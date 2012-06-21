Національна академія внутрішніх справ шукає свідому молодь, яка в майбутньому буде служити закону і захищати права і інтереси простих людей.
Про це пише новинний сайт FaceNews.ua.
Курсанти навчально-наукового інституту академії, які навчаються на другому та третьому курсах, але при цьому вже проходять навчальну практику в підрозділах Нацполіції, пройшлися з агітацією серед старших класів шкіл Києва, області та в ряді інших регіонів.
Вони впевнені, що своїм особистим прикладом зацікавлять школярів, з якими у них невелика різниця у віці і з якими вони спілкуються однією мовою розуміння, і учнів в Національній академії внутрішніх справ ще побільшає. Майбутні правоохоронці поділилися з юнаками враженнями про повсякденне курсантське життя, і запросили потенційних учнів на День відкритих дверей.
Учням 10 і 11 класів майбутні правоохоронці розповіли про роботу зсередини, поділилися досягненнями колективу нацакадемії за різними напрямками діяльності. Також курсанти розповіли, як вступали в навчальні підрозділи вузу, та в чому полягає специфіка навчання.
Профорієнтацію в старших класах колектив ННІ №3 нацакадемії проводить в рамках акції «Відвідай рідну школу».
В ході зустрічей деякі старшокласники вже висловили бажання стати курсантами академії. Кажуть, що їх вибір – цілком свідомий.
У Національній академії внутрішніх справ впевнені: від того, наскільки успішно здійсниться професійний відбір, в уже недалекому майбутньому від цього залежатиме соціально-економічний прогрес суспільства. І саме для того, щоб вірно зуміти визначити свої можливості, серед молоді проводиться професійна орієнтація. Одного бажання – мало, зізнаються і самі курсанти. Потрібна ще так звана моральна адаптація. Важливо оцінити власні здібності і можливості професійного зростання, які повинні відповідати потребам суспільства відповідно до закону. Адже правильне уявлення про будь-яку професію, і в той же час – дотримання моральних принципів, це вже покликання.