У Вінниці відбулася офіційна передача медичного обладнання, придбаного за результатами XII обласного етапу Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». З метою допомоги дітям із порушенням зору в області зібрали понад 297 тисяч гривень, що стало другим результатом серед регіонів країни. Цим коштом для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні придбали апарат для лікування та відновлення зору та два апарати для стабілізації і лікування короткозорості.
За словами завідуючої офтальмологічним відділенням лікарні Ольги Маковської, це обладнання є вкрай необхідним. «Приміром особливість апарата «Амбліокор» в тому, що лікування проходить без стресу. Дитина дивиться мультик, а в цей час пристрій з допомогою датчиків знімає інформацію про роботу очей, одночасно фіксуючи енцефалограму мозку. При цьому зображення на екрані зберігається тільки під час «правильного зору» і зникає, тільки-но воно перестає бути чітким. Таким чином пристрій ніби спонукає мозок підсвідомо скорочувати періоди неконтрастного зору. Це оптимізує роботу нейронів кори мозку, а зір при цьому суттєво покращується. Три, п’ять, максимум десять сеансів — і дитині повертається стовідсотковий зір», — розповіла вона.