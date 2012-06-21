Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Активність на ринку нерухомості, як свідчать експерти компанії DOM.RIA не лише не вщухає, а й збільшується. Так, за їхньою інформацією, у четвертий тиждень карантину кількість покупців, які побажали купити житло в новобудовах зросла на 6,16% порівняно з попереднім тижнем. А кількість бажаючих купити об’єкти вторинної нерухомості зросла на 9%.
Проте найактивнішим на ринку став п’ятий тиждень дії карантину в країні. Так, кількість дзвінків, які здійснювали потенційні покупці менеджерам з продажу нерухомості, зросла на 15,7%, а кількість самих покупців — на 0,39%. Також значно стала більшою кількість переглядів об’єктів нерухомості — на 13,5%. Йдеться про онлайн перегляди квартир та будинків.
Натомість фахівці інформують, що кількість переглядів та намірів укласти довгострокові контракти на оренду квартир у квітні 2020 року втричі нижчі за попередні місяці.
Як зазначав наприкінці березня 2019 року «Урядовий кур’єр», тоді в Україні значно зменшився онлайн перегляд квартир та будинків для купівлі. Як повідомляв тоді голова Нацради ріелторської палати України Віктор Нєсін, у березні значна частина ріелторів не хотіла витрачати свої кошти на публікацію об’яв на купівлю-продаж житла на первинному та вторинному ринках. Нині бачимо, що ситуація докорінно змінилася у квітні 2020 року.