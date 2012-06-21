У Краматорську на Донеччині для студентів тутешнього вищого професійного металургійного училища провели дуже актуальний для нинішніх буднів урок з мінної безпеки. Тренінг організували міжнародні партнери із Данської групи розмінування, які працюють на Донбасі. Молодим жителям прифронтового краю вкотре розповіли про серйозну небезпеку і загрозу від мін та снарядів, що не вибухнули, а також від інших видів озброєння та боєприпасів чи саморобних вибухових пристроїв.
На жаль, підтвердженням цьому є й невтішні цифри статистики, нагадані учасникам тренінгу: у період з літа 2014 року до нинішньої осені у зоні проведення АТО від згаданих небезпечних предметів постраждала 1331 особа. Причому аж 438 людей загинуло, а 893 отримали різноманітні поранення.. А тим часом фахівці з розмінування попереджають, що повністю очистити територію колишніх бойових дій від залишків зброї та боєприпасів вдасться тільки через 15 років. Отож намагання навчити місцевих людей, як слід поводитися в небезпечних місцях, схоже, ще тривалий час залишатимуться актуальними.