Знімальна група документального серіалу «Блакитна планета-2» за допомогою батискафа занурилася на глибину
Як повідомляє ВВС, біля китової туші плавали кілька гігантських акул, які й поїдали ссавця. Скоріш за все, акули сприйняли підводний човен за конкурента біля здобичі і почали атакувати. Акула вдарялися об човен, чим дуже налякали науковців. Хоч вони й знали, що човен дуже міцний, але розміри акул їх жахали.
Проте через якийсь час акули зрозуміли, що човен не шкідливий та почали й далі пожирати кита. Відео було опубліковано на YouTube.