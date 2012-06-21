Професор Зінетула Інсепов із Назарбаєв Університету запатентував технологію, яка в майбутньому дозволить прослужити батареї телефону в сотні разів довше нинішніх показників.
Незважаючи на американське громадянство і казахстанське коріння, уродженець Актюбінської області Зінетула Інсепов заявляє: «У науки немає національності».
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
«Найболючіше питання у телефонах – це батарея. Ви її заряджаєте – вона швидко сідає. У наступному поколінні телефонів у вас буде батарея, яка практично вічна. Наприклад, повинна працювати 150 років. Для того, щоб її створити, потрібен насос для подачі палива. Справа в тому, що такі батареї зараз є, але вони дуже великого розміру. Коли ви намагаєтеся їх пристосувати до телефону, вони не працюють. Наш прилад повинен зробити так, щоб ці батареї почали діяти», – заявив в інтерв’ю Sputnik Казахстан Зінетула Інсепов.
За словами вченого, ноу-хау призначене не тільки для телефонів, але і для інших гаджетів, наприклад, для ноутбуків.
Доктор фізико-математичних наук майже «на пальцях» пояснив суть своєї розробки. Перш за все, батареї «майбутнього» будуть працювати на водневому паливі.
«По другому каналу буде рухатися повітря. Ці два компоненти зустрінуться і вироблять електрику. Скажімо так, у вас у телефоні буде свого роду паровоз. При цьому телефон не нагріватиметься. Це паливна комірка майбутнього», – додав професор.
Ідея створення такого «дива» прийшла в голову вченому майже десять років тому. Розробкою технології паливного насоса він почав займатися в 2006 році в Америці, де працював у найбільшій лабораторії.
«Щоб мій насос працював, потрібно, шоб була електрика. Де її взяти? Для цього потрібна звичайна батарейка, яку треба заряджати. Виходить нелогічно. Мій співавтор запропонував буквально взяти електрику з повітря. Таким чином, ми розганяємо наш нанонасос і підзарядка починає працювати», – зазначив Зінетулла Інсепов.