Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України з 32­ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави наголосив, що саме бійці «Альфи» завжди на першому місці за результатами уражень на фронті — і це надзвичайно відчутно для ворога — та є взірцем для багатьох інших українських підрозділів. Статистика показує, що цього року першість «Альфи» в ураженнях російських окупантів тримається місяць за місяцем.

Президент окремо відзначив далекобійні операції Служби безпеки, більшість із яких — заслуга саме «Альфи». За словами Володимира Зеленського, вони не тільки ефектні, а й ефективні. Ці операції влучні, креативні та справедливі.

«Ми пишаємось і вашими результатами в санкціях середньої дальності проти росії на тимчасово окупованій території. Те, що відбувається з російською логістикою на окупованій території, з їхніми воєнними об’єктами, — це найкращий примус кремля до дипломатії та скорішого завершення цієї війни», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував воїнам за службу та закликав пам’ятати кожного й кожну, хто віддав життя, захищаючи Україну. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Президент вручив 37 воїнам державні нагороди. Серед відзначених — три Герої України, один із яких, на жаль, посмертно. Володимир Зеленський також вручив ордени Богдана Хмельницького І й ІІ ступенів, «За мужність» І—ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ ступеня та медалі «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. Крім того, глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами 90 бійців «Альфи», повідомляє Офіс Президента.