У всіх регіонах України створено штаби з моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів.
Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, за дорученням якого й були створені відповідні штаби, йдеться на сайті відомства.
За його словами, штаби слідкуватимуть за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства при виконанні рішень про стягнення аліментів, а також проводитимуть роз’яснювальну роботи щодо застосування законодавства, яке регулює порядок стягнення аліментів. Регіональні штаби взаємодіють з органами Національної поліції, Державної прикордонної служби, соціального захисту населення, а також з утвореними Міністерством юстиції мобільними групами з ліквідації заборгованості зі сплати аліментів.
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«Мобільні групи завершили свою роботу в Запорізькій та Київській областях і продовжують роботу на Кіровоградщині та Миколаївщині. Вони проводять перевірку стану виконання рішень зі стягнення аліментів з недобросовісних боржників у цих регіонах, надають практичну допомогу державним виконавцям у виконанні рішень цієї категорії», – підкреслив Сергій Шкляр.
За 10 днів з початку дії законодавчих нововведень державними виконавцями винесено:
♦ 25 215 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;
♦21 771 постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами;
♦ 21 364 постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування зброєю;
♦ 21 188 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.