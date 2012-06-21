Торік завдяки реалізації ініціативи Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває на користь 555 тисяч українських дітей сплачено 4,6 мільярда гривень аліментів, які горе-батьки подекуди не сплачували понад десять років. Це заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба відомства.
Найбільшим стимулом виплатити заборговане стало обмеження боржників у праві залишати територію України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати.
«Такі заборони стосуються понад 130 тисяч українців. Окрім цього, було складено майже 31 тисячу адмінпротоколів про ухилення батьків від фінансової підтримки власних дітей. 3,1 тисячі неплатників покарано суспільно корисними роботами, плату за які спрямували на погашення заборгованості перед дітьми, — зазначив Павло Петренко. — Хоч ми почали запроваджувати санкції в розмірі 20—50% суми боргу лише у серпні, вони вже мають істотний вплив на поведінку неплатників. За цей час було винесено 62 тисячі постанов про накладення штрафів на боржників, які мають заборгованість понад рік. З них уже виконано 1100 постанов. З боржників стягнено в інтересах дітей 17 мільйонів гривень».
Загалом завдяки всім нововведенням торік 52,6 тисячі боржників погасили заборгованість зі сплати аліментів у повному обсязі. Ще 43,9 тисячі виконавчих документів відкликали, бо не мають претензій до боржників. Ухвалені першим і другим пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває зміни до законодавства справді створили умови для належного виконання рішень про стягнення аліментів і зменшення аліментних боргів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»