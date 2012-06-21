Виконавча служба Черкащини з початку 2018 року стягнула понад 90 млн грн аліментів на користь 16 тис. дітей. Майже половину цієї суми вдалося стягнути завдяки реалізації положень законів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, розроблених за безпосередньої ініціативи та участі Міністерства юстиції України.
Як повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк, на Черкащині з початку року винесено близько 6 тисяч постанов про тимчасове позбавлення неплатників аліментів права виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання. Аліментники, які захотіли позбутися таких обмежень, погасили заборгованість. Завдяки цьому нинішнього року за 1588 виконавчими документами заборгованість погашено повністю, ще 1200 документів стягувачі відкликали у зв’язку зі сплатою коштів.
Хто не зміг чи не захотів погасити борг, підпадають під жорсткіші санкції, передбачені новим пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває. Зокрема, всім неплатникам, які мають заборгованість більше року, нараховано штрафи в розмірі 20% від суми за рік заборгованості, 30% — за 2 роки та 50%, якщо заборгованість становить 3 і більше років.