З 19 жовтня набула чинності заборона на продаж алкоголю в київських кіосках (МАФах). Про це повідомив нардеп Дмитро Білоцерківець на особистій сторінці в Facebook, передає УНН.
«Набуло чинності фінальне рішення Київради, яке остаточно і безповоротно обмежує продаж алкоголю в МАФах столиці», — повідомив нардеп.
З дозволеного функціоналу МАФів прибрали пункт «продаж алкоголю».
«Єдине, де не врегульовано питання продажу алкоголю в МАФах (через специфіку законодавства), це там, де є оренда землі, а це ринки і стара оренда під МАФи, яка ще не закінчилася і не продовжується Київрадою, в процентному співвідношенні таких випадків в загальній масі близько 10%», — зазначив Д.Білоцерківець.
Депутат також закликав киян повідомляти про порушників.
Нагадаємо, у вересні Київрада повторно заборонила продаж алкоголю в МАФах.
У квітні 2016 року Київрада вже приймала рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах. Однак, згодом, через суд, підприємці домоглися його скасування.
Юристи вважають, що заборона на продаж алкоголю в МАФах — це популізм депутатів і невдовзі він знову буде скасований через суд.
Додамо, що раніше депутати столичної ради прийняли рішення про нічну заборону на продаж алкоголю в стаціонарних точках. Однак суди скасували цю заборону, і сьогодні низка столичних магазинів продають алкогольні напої без яких-яких обмежень.