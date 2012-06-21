Перед будівлею Чернігівського національного технологічного університету відкрили Студентську площу. В її центрі — архітектурна форма у вигляді складених книжок. А напис WIN SCIENTIAM свідчить про поступ та перемогу науки.
«Технологічний університет готує фахівців високого рівня, які згодом допоможуть перетворити Чернігів у найкраще місто України», — зазначив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко під час символічної церемонії відкриття. За його словами, ця частина Чернігова активно розбудовується, тож у майбутньому студентська площа доповнить реконструйовану вулицю Рокосовського, яка може невдовзі отримати статус проспекту.
Перший захід, який відбувся на Студентській площі, — посвята цьогорічних першокурсників у студенти.